Taurianova Capitale del libro aperta la biblioteca comunale | quanta luce sul territorio

(Di martedì 28 maggio 2024) «Una grande emozione». Così il sindaco di, Rocco Biasi, ha commentato l’apertura delleche inaugura le iniziative promosse per la proclamazione didel2024». "Abbiamo lavorato per questo risultato - ha detto il sindaco Biasi - sin dal giorno del nostro insediamento. Abbiamo iniziato con la forza della volontà, con l’aiuto delle associazioni.

Taurianova , un Comune di circa 15mila abitanti in provincia di Reggio Calabria, è la capitale del libro 2024 . In Gazzetta Ufficiale del 30 aprile la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo che conferisce il titolo alla città calabrese. L'articolo Taurianova (RC) è la capitale del libro ... orizzontescuola

Tremila euro alla biblioteca di Taurianova per l’acquisto di libri per giovani - Tremila euro alla biblioteca di taurianova per l’acquisto di libri per giovani - "Una donazione di tremila euro per l’acquisto di libri per l’infanzia e l’adolescenza andrà ad arricchire la sezione della biblioteca “Antonio Renda” dedicata ai lettori più giovani". È quanto ha annu ... cn24tv

La Metrocity sostiene Taurianova Capitale del Libro - La Metrocity sostiene taurianova Capitale del libro - Falcomatà ha ribadito il vivo interesse della Città Metropolitana nel sostenere le iniziative promosse dal Comune di taurianova per ... tempostretto

Taurianova Capitale del libro, luce sul territorio - taurianova Capitale del libro, luce sul territorio - Dal mito di Prometeo per raccontare l'ambiguità di un territorio al significato delle parole, come "rivolta", per spiegare il senso di un progetto che vede la Calabria rappresentata nel mondo attraver ... ansa