Tango Gameworks era al lavoro su due nuovi giochi prima della chiusura di Microsoft?

(Di martedì 28 maggio 2024) Pare chestesse lavorando a due, ovviamente non ancora annunciati ufficialmente,da parte di. Questa informazione è stata rivelata nello specifico da un ex-membro del team di sviluppo giapponese, nello specioso Tsuyoshi Okugawa, che ha inserito nel suo profilo LinkedIn che era alsu due titoli non ancora annunciati ufficialmentedello studio da parte del colosso americano. A condividere questa informazione su X è stato il solito ed attivissimo Timur222, utente specializzato proprio nell’analisi meticolosa dei curriculum degli sviluppatori dei vari team di sviluppo, così da scoprire le informazioni non ancora annunciate ufficialmente. Fatta questa precisazione, segnaliamo che grazie al curriculum di Tsuyoshi Okugawa scopriamo che lo sviluppatore ricopriva il ruolo di Graphics Programmer nel 2024 e di Lead Programmer nel 2023 e 2024, in tutti e due i casi su un “titolo non ancora annunciato”.