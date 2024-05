Talebani perché per la Russia non vanno considerati terroristi

Perché per la Russia i talebani non vanno considerati terroristi - Perché per la Russia i talebani non vanno considerati terroristi - Isolata all'estero, Mosca punta a rafforzare i rapporti con il regime afghano, anche sotto il profilo economico. Chiudendo un occhio sul regime talebano ... wired

Putin e Talebani: riavvicinamento (quasi) completato - Putin e talebani: riavvicinamento (quasi) completato - Manca solo l'ultimo passaggio formale, ma Mosca rimuoverà gli "studenti" afghani dalla lista delle organizzazioni terroristiche (in cui ... huffingtonpost

La Russia pronta a escludere i Talebani dalla lista dei terroristi. Lavrov: “Sono il vero potere in Afghanistan” - La Russia pronta a escludere i talebani dalla lista dei terroristi. Lavrov: “Sono il vero potere in Afghanistan” - I ministeri degli Esteri e della Giustizia russi hanno sostenuto con il presidente Vladimir Putin che il movimento dei talebani potrebbe essere rimosso dall’elenco delle organizzazioni terroristiche. ilfattoquotidiano