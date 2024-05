Tale e Quale Show una prof di Amici sostituirà Loretta Goggi? Ecco l' ultima indiscrezione!

Come Milly Carlucci lo è per il cast di Ballando con le stelle 2024, anche Carlo Conti con le mani in pasta per Tale e Quale Show 2024 e sembra che l’affezionato pubblico dovrà farsene una ragione e dire ‘addio’ a una grande protagonista del Talent Show targato Rai 1. Chi se ne andrà e chi resterà ... tuttivip