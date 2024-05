Tale e Quale Show chi prenderà il posto di Loretta Goggi? Spuntano diversi nomi tra cui una prof di Amici

ANTEFATTO IN SIRIA Il conflitto armato che attualmente vede opposti il gruppo islamista palestinese Hamas (?arakat al-Muq?wama al-Isl?miyya / Movimento di Resistenza Islamica) e lo Stato di Israele, Oltre a non essere di natura strettamente diadica, per via della compartecipazione della Repubblica ... strumentipolitici

Le novità per il Congedo Parentale nel 2024: ecco l’ultima circolare pubblicata dall’INPS in merito agli indennizzi. Congedo Parentale, cosa cambia quest’anno (credits Brocardi.it) – Ilcorrieredellacitta.comNovità per il Congedo Parentale, che dal 2024 vedrà nuovi indennizzi. Come sappiamo, ... ilcorrieredellacitta