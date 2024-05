Tajani la posizione di Borrell sulle armi non è la nostra

(Di martedì 28 maggio 2024) "Ladinon è la". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioal termine dell'incontro con i vertici della Camera nazionale della moda Italiana a Milano, commentando le parole dell'alto rappresentante Ue per la politica estera. "Noi siamo per la de-escalation in Medio Oriente e in Ucraina, noi abbiamo unamolto chiara, cioè non invieremo militari italiani a combattere - ha aggiunto -, non autorizziamo l'uso di materiale militare italiano fuori dai confini dell'Ucraina. Questo è negli accordi che abbiamo fatto con l'Ucraina e vigiliamo sull'utilizzo del materiale militare". .

“Mia figlia è all’opposizione per chi dovremmo fare campagna elettorale, per Tajani ?”. Così Roberto Salis , padre di Ilaria, detenuta in Ungheria e candidata per Avs alle Europee , commenta quanto detto dal vicepremier Antonio Tajani che ha criticato le dichiarazioni dell’uomo sostenendo faccia ... notizie

M.O., mozione del Pd al Pirellone per cessate il fuoco a Gaza - M.O., mozione del Pd al Pirellone per cessate il fuoco a Gaza - Mag 28, 2024 M.O. Milano, 28 mag. (askanews) – Il gruppo del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia presenterà a breve una mozione per chiedere al governo di fare tutto il possibile per un cessate ... askanews

Elly Schlein, ribaltone: addio al "soldato" Letta. La segretaria diventa pacifista - Elly Schlein, ribaltone: addio al "soldato" Letta. La segretaria diventa pacifista - La segretaria del Pd Elly Schlein prende posizione sulle parole del numero uno Nato Jens Stoltenberg, che aveva teorizzato l’utilizzo delle ... iltempo