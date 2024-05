Tagli delle risorse ai Comuni Gori | Mancanza di consapevolezza da parte del Governo

(Di martedì 28 maggio 2024) Bergamo. Imperversa ormai nelle ultime ore la decisione delitaliano diare unadei fondi agli enti locali, penalizzando maggiormente iche più hanno spesoper sviluppare i progetti all’interno del PNRR, tra le quali spicca, ovviamente Bergamo. Proprio per questo la Cgil locale ha deciso di schierarsi fermamente contro la decisione delMeloni. In un incontro, organizzato nella sede del Mutuo Soccorso di Bergamo nella serata di lunedì 27 maggio, il sindacato ha ospitato un tavolo di confronto per analizzare la situazione che si sta sviluppando. “Questo incontro – specifica Marco Toscano, segretario generale di Cgil Bergamo, nonché moderatore della serata – si inserisce in una serie di iniziative che hanno attenzionato il piano; alla vigiliaelezioni europee parlare di PNRR significa parlare di qualcosa che ha collegato Europa e territori”.

