Taekwondo | due giovani atleti aretini parteciperanno alla competizione nazionale Dream Cup 2024

Il Taekwondo , si sa, è una disciplina complessa. Soltanto i Campioni, quelli più grandi, riescono a riconfermarsi con frequenza. Tra questi c’è sicuramente Vito Dell’Aquila , reduce da una prestazione a dir poco sontuosa ai Campionati Europei 2024 di Taekwondo andati in scena lo scorso weekend in ... oasport

Siamo arrivati all’ultimo atto dei Campionati Europei 2024 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento in Serbia, precisamente a Belgrado. Dopo l’inaspettato out di Simone Alessio, eliminato ai quarti da Maksim Khramtsov, in questo ultimo giorno saliranno sul tatami gli ultimi quattro ... oasport