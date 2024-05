Tacco 12 senza sensi di colpa Chiara Ferragni e la stoccata a Fedez dopo il video con Garance Authié

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 28 maggio 2024)sempre piùfiltri nell’ultimo periodo.la fine del suo matrimonio con, l’influencer non avrebbe forse preso particolarmente bene la nuova frequentazione del rapper con la modella francesecon il quale è stato recentemente pizzicato. E nel frattempo se la spassa giocando con i suoi fan.e la nuovailvirale di, non mancano ledisui social, da Instagram a TikTok. Di recente ha condiviso una faccia apparentemente disgustata su quest’ultimo social chiedendo ai suoi follower quale potesse essere la caption perfetta. La sua preferita? Unabella e buona nei confronti del suo ex: “Finalmente potrò uscire col12averedi”.