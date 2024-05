Tabellone maschile Roland Garros 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilprincipaledel, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e Sascha Zverev, quest’ultimo fresco vincitore degli Internazionali. Presente anche Rafa Nadal, presumibilmente alla sua ultima apparizione nello slam parigino, mentre gli azzurri ammessi direttamente insono ben otto. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Djokovic vs (WC) Herbert Carballes Baena vs Lestienne Monfils b.

Il Tabellone principale maschile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e ... sportface

Il Tabellone principale maschile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e ... sportface

Il Tabellone principale maschile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i primi due favoriti in ordine di classifica in questo secondo Slam stagionale. Ma subito dietro di loro troviamo anche Carlos Alcaraz e ... sportface

Roland Garros, Risultati Day 3: pioggia protagonista, Ruud al 2° turno - Roland Garros, Risultati Day 3: pioggia protagonista, Ruud al 2° turno - Il tennista piemontese si è imposto in quattro set contro il francese Humbert, testa di serie numero 17 del tabellone. Un successo maturato in 2 ore e 52 minuti, col punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, 6-3. sportnotizie24

RioPadel, torneo del lunedì: hurrà Gallini-Baronio nel tabellone Gold. Le classifiche del campionato - RioPadel, torneo del lunedì: hurrà Gallini-Baronio nel tabellone Gold. Le classifiche del campionato - Nell’ultimo appuntamento al PioPadel di Igea Marina è andato il scena il torneo Rio Monday Night, doppio tabellone. Nel Gold maschile vince ancora la coppia Gallini-Baronio, già impostasi la settimana ... altarimini

Roland Garros 2024 - Ruud non perde tempo e regola il qualificato Meligeni in 3 set - Roland Garros 2024 - Ruud non perde tempo e regola il qualificato Meligeni in 3 set - ROLAND GARROS - La testa di serie numero 7 si conferma un osso duro e mette in mostra un ottimo stato di forma, che lo proietta come legittimo antagonista del r ... eurosport