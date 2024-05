Tabellone femminile Roland Garros 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilprincipaledel, in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna Sabalenka, Coco Gauff ed Elena Rybakina, ma sulla terra battuta la polacca sembra di essere su un livello diverso. Tra le prime 15 teste di serie anche la nostra Jasmine Paolini, una delle quattro azzurre ammesse direttamente ininsieme a Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito ilcompleto con glie i. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIPRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Swiatek b.

Roland Garros , tabellone femminile : è il giorno del debutto della grande favorita per la vittoria finale Iga Swiatek. notizie e pronostici . Non c’è alcun dubbio sul fatto che Iga Swiatek, indiscussa numero uno al mondo, sia la grande favorita anche in quest’edizione del Roland Garros . La tennista ... ilveggente

Il Tabellone principale femminile del Roland Garros 2024 , in programma dal 26 maggio al 9 giugno sulla terra rossa di Parigi. Iga Swiatek cerca il poker nella capitale francese dopo aver trionfato in tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Le principali rivali sono le solite, ovvero Aryna ... sportface

Roland Garros , tabellone femminile : l’unica italiana in campo oggi è la veterana Errani, che ha brillato nelle qualificazioni. notizie e pronostici . Nella giornata che manda definitivamente in archivio il primo turno, l’unica italiana in gara è la veterana Sara Errani, che a 37 anni suonati vuole ... ilveggente

In A1 la canturina Del Pero passa a S. Martino, in A2 Frustaci vede la promozione con Alpo - In A1 la canturina Del Pero passa a S. Martino, in A2 Frustaci vede la promozione con Alpo - Non è ancora finita la stagione agonistica 2023/24 ed ecco che già il basket femminile ha iniziato a piazzare colpi di mercato. Uno dei primi in serie A1 donne parla lariano e ha visto protagonista la ... primacomo

Viola Tennis campione regionale di serie C femminile, sconfitta a Bisceglie in B2 maschile - Viola Tennis campione regionale di serie C femminile, sconfitta a Bisceglie in B2 maschile - Lamezia Terme - In un weekend ricco di emozioni nella finale del Campionato Regionale di serie C femminile la SSD Ricardo Viola Tennis & Sports si impone per 3-0 sul CT Pharaon. Guidate dal Capitano S ... lametino

Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 28 maggio - Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici martedì 28 maggio - Roland Garros, tabellone femminile: l'unica italiana in campo oggi è la veterana Errani, che ha brillato nelle qualificazioni. Pronostici. ilveggente