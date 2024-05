(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Lavorare in Autostrade per l’Italia all’interno della Business Unit Operations, in particolare per la viabilità e nel mondo dell’esercizio, rappresenta sia un grande, ma anche una grande responsabilità, ancor di più in quanto donna che si appresta ad affrontare una carriera ad oggi tipicamente maschile e storicamente ricoperta da uomini. Non essendoci questo role model femminile, affrontare unil mio è abbastanza?. Sono le parole di Giulia, coordinatrice standard Viabilità di Autostrade per l’Italia, a margine della prima edizione italiana dello Stem Women Congress, un grande evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie STEM. ?Infatti, è stato complesso, per certi versi, riuscire ad arrivare a questoe avere la possibilità di andare anche oltre – spiega– in quanto vi è un percorso di formazione dietro, composto da una serie di esperienze e competenze che vanno acquisite e che devono essere dimostrate ancora di più per una donna, in un contesto tradizionalmente e culturalmente maschile?.

DOPO IL MATCH. «Una soddisfazione impagabile. Per noi è stato incredibile, ma soprattutto per i bergamaschi. Un risultato incredibile e impensabile. Siamo contentissimi». Lo ha dichiarato il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi , ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Marsiglia. ecodibergamo

Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppe Raffaele , allenatore dell’Audace Cerignola , al termine della partita contro la Casertana, parla nella sala stampa del Pinto : “Avevamo soltanto la vittoria per poter passare al prossimo turno, abbiamo giocato in modo spregiudicato, pressandoli alti, giocando ... anteprima24

Tabanella (Aspi): "Ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato" - Tabanella (Aspi): "Ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato" - Milano, 28 mag. - (Adnkronos) - “Lavorare in Autostrade per l'Italia all'interno della Business Unit Operations, in particolare per la viabilità e nel mondo dell'esercizio, rappresenta sia un grande ... notizie.tiscali

Stem Women Congress: Tabanella (Aspi), 'ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato' - Stem Women Congress: Tabanella (Aspi), 'ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato' - Milano, 28 mag. - (Adnkronos) - “Lavorare in Autostrade per l'Italia all'interno della Business Unit Operations, in particolare per la viabilità e nel mondo dell'esercizio, rappresenta sia un grande o ... lagazzettadelmezzogiorno

Cor Sport – Bologna, gli ultimi due bocconi amari bastano a spegnere il delirio da quinto posto - Cor Sport – Bologna, gli ultimi due bocconi amari bastano a spegnere il delirio da quinto posto - analisi del Corriere dello Sport sull'annata a dir poco straordinaria del Bologna: nonostante le ultime due partite contro Juventus e Genoa hanno tentato di minare la gioia rossoblù, sotto le Due Torr ... tuttobolognaweb