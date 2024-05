Svolta nelle indagini sul cadavere del 30enne catanese abbandonato in ospedale a Reggio Calabria | c’è un fermo

(Di martedì 28 maggio 2024) L’ipotesi più accreditata è che si tratterebbe di un tentativo di rapina finita male. Gli uomini si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione e sarebbero stati sorpresi dal proprietario che avrebbe reagito. C’è un fermato per l’omicidio di A.S., il trentenne di Catania accoltellato ieri mattina (27 maggio) eagonizzante nei giardini dell’Morelli di. Su disposizione del procuratore Giovanni Bombardieri e del pm Nunzio Di Salvo, la squadra mobile e i carabinieri hanno sottoposto a provvedimento didi indiziato di delitto un uomo sulla cinquantina residente a Rosario Valanidi, un quartiere nella periferia sud della città.E’ nell’abitazione del fermato, che stando a quanto trapela, è avvenuta la presunta rapina tentata dalla vittima e da altri due soggetti, gli stessi che a bordo di una Fiat Punto hanno accompagnato l’uomo ferito davanti all’reggino, dove è morto subito dopo, prima di tentare di raggiungere Catania.

Test di medicina 2024 oggi: come si valuta il punteggio e quando usciranno le graduatorie - Test di medicina 2024 oggi: come si valuta il punteggio e quando usciranno le graduatorie - Si svolge oggi il test di ingresso nelle facoltà universitarie di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. A partire dalle ore 13:00 i candidati saranno alle prese con la prova che ... ilmessaggero

Violenza di genere, raddoppiati gli interventi nell'Aquilano - Violenza di genere, raddoppiati gli interventi nell'Aquilano - Crescono, anche grazie all'entrata in vigore del "codice rosso", gli interventi delle forze dell'ordine di contrasto alla "violenza di genere". (ANSA) ... ansa

Energia, Di Amato (Fondazione Maire): “La transizione non è problema ma opportunità” - Energia, Di Amato (Fondazione Maire): “La transizione non è problema ma opportunità” - “Non dobbiamo vivere la transizione energetica come un problema ma come un’opportunità di cambiamento, questo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Ci saranno molte difficoltà e delusioni ma su ... padovanews