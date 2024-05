Suviana chiusa la paratia che allagava la centrale dopo l’esplosione Video

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) Bologna, 28 maggio 2024 – Ci hanno messo meno di una mattinata intera: nel giro di poche ore, equattro immersioni “esplorative” (), i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a chiudere larimasta bloccatal’incidente allaidroelettrica di Enel Green Power a Bargi di Camugnano, dove la tragica esplosione del 9 aprile scorso è costata la vita a sette lavoratori. Anche oggi tre morti sul lavoro / Schiacciato da un macchinario a 33 anni – Morto di infarto mentre lavorava – Precipitato da un tettomesi di attesa per raggiungere le condizioni ideali per l’ immersione, infatti, questa mattina sono cominciate le attività dei sommozzatori. I sette sommozzatori a piccoli gruppi si sono immersi tramite una apposita “gabbia” fin nel cuore dellache si sviluppa sottoterra per dieci piani: da oltre un mese, laè allagata dalle acque del lago di