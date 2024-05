Supergirl | Woman of Tomorrow una fan art mostra Kara con spada e armatura

(Di martedì 28 maggio 2024)ofdovrebbe essere attualmente il secondo titolo DCU a uscire in sala dai DC Studios e recentemente abbiamo appreso che il regista di Crudelia Craig Gillespie dirigerà il film. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) sta scrivendo la sceneggiatura – era anche impegnata nel filmcon Sasha Calle di The Flash – e la star di House of the Dragon, Milly Alcock, interpreterà l’eroe principale. Chi ha letto il fumettoof, saprà che la serie termina con uno sguardo al futuro eZor-El che indossa un nuovo costume che è menoe più Super. Ora, alcune nuove fan art di @jaxsonderrno come potrebbe apparire la versione del personaggio di Alcock con quell’abito nel DCU. View this post on Instagram A post shared by Jaxson Derr (@jaxsonderr)ofdebutterà il 26 giugno 2026 in Imax, e sarà il secondo lungometraggio dell’universo DC appena riavviato ad assicurarsi un posto nel calendario delle uscite, dopo Superman di James Gunn.

