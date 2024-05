SuperEnalotto Lotto e 10eLotto | l’estrazione di oggi martedì 28 maggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Ripartono le estrazioni settimanali die 10e. Dalle 20 di, come tradizione, si riapre la caccia al jackpot multimiliardario: per il concorso di stasera, il numero 84 del 282024, il montepremi per chi indovinerà la sestina vincente è di 30.267.967,91 €., i numeri ritardatari del 28: uscirà il 18 Superstar? L’ultimo “6” è stato centrato poco più di due settimane, il 10, fa nei quartieri spagnoli di Napoli: con una schedina da 3 euro sono stati vinti 101 milioni di euro.e 10e: le vincite più ricche in Lombardia. Dove si sono verificate e le quote Nell’ultima estrazione invece, quella di sabato 25, non sono stati presi né “6” e nemmeno “5+1”. Tra i numeri estratti continua a mancare il 18, sarà la volta buona per “ricomparire” nella combinazione vincente? Se siete ancora in dubbio su quali numeri giocare potete consultare il nostro elenco dei “ritardatari”, ovvero i numeri che mancano all’appello da più tempo.