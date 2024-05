Sul palco di piazza Plebiscito 12 grandi artisti | Radio Italia Live il 27 giugno per la prima volta a Napoli

(Di martedì 28 maggio 2024) Ilarriva per lae porterà suldi12: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, i Ricchi e poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Tananai. L’appuntamento è per il 27. Il concerto è co-organizzato con il Comune died è ad accesso gratuito. Dal 21chi vorrà assvistere dovrà soltanto entrare nel sito die accreditarsi così da ricevere un tagliando che consente l’accesso alla. Il concerto rientra nel cartellone della programmazione del progetto dell’amministrazione comunale ‘Città della musica –Festival 2024’. “È una scelta che testimonia ancora di più la centralità dirispetto alla musica, all’immagine, al brand vincente – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – è un evento gratuito tra i più importanti in, con un cast stellare.

