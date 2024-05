Successo tutto in diretta tv Leclerc ha rivelato cosa ha fatto dopo la corsa

(Di martedì 28 maggio 2024)ha vinto il Gran Premio di Monaco, quello di casa sua, e poi ha dettointv. Ecco la rivelazione del pilota monegasco della Ferrari. Brividi e lacrime Finalmente. La vittoria che voleva, che sognava da una vita. Quella che ha immaginato molte volte nella sua testa. E che adesso è diventata realtà. Charlesha vinto a Monaco, nel Principato, a casa sua, facendo anche piangere il principe sul palco della premiazione. Qualdi mai visto prima.(Lapresse) – Ilveggente.itNon solo la prima affermazione dell’anno per il ferrarista, ma anche la voglia di tenere quel mondiale aperto che Max Verstappen, invece, sembrava aver già chiuso. No, non è così, almeno per ora. E l’olandese, che già per tre volte di fila si è laureato campione del mondo, dovrà sudare un poco più del previsto per prendersi un’altra vittoria.

