Successo delle gare tricolori di motocross | spettacolo per 4 000 spettatori

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Montevarchi è garanzia diper il. E quando l’offerta è di qualità, il risultato più che positivo è assicurato. Il teorema ha funzionato anche per la terza prova del campionato italiano Prestige, cl. MX1 e MX2, abbinato alla gara di apertura della Rookies Cup cl. 125 under 17. In una splendida domenica di sole e su una pista in condizioni talmente perfette da uguagliare quellagrandi sfide mondiali, non sono mancati né loné il pubblico, stimato in 4.000 presenze. Una cornice straordinaria che ha esaltato i quasi 190 piloti presenti, un gruppo che è espressione della “serie A” delnazionale ed europeo, capace di dar vita a confronti incerti ed esaltanti. Grande soddisfazione quindi per gli organizzatori, da una parte il Moto Club Brilli Peri che cura con autentico amore l’impianto di Miravalle, dall’altra FX Action, promoter dell’intero campionato.