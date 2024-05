(Di martedì 28 maggio 2024) Marcellprosegue la sua preparazione verso i due grandi obiettivi della stagione (Europei di Roma e Giochi Olimpici di Parigi 2024) e scende in pista quest’sui 100 metri neldi2024, tappa di fascia Gold del Continental Tour di atletica leggera. Terza uscita dell’anno a livello individuale sulla distanza per il campione olimpico di Tokyo 2021. Il primatista europeo, dopo aver corso in 10.11 a Jacksonville e in 10.07 al Roma Sprint Festival dello scorso 18 maggio, vuole migliorarsi ulteriormente e mette nel mirino i 10 secondi netti per cominciare a lanciare un messaggio ai rivali diretti in vista della rassegna continentale e a cinque cerchi. Lo sprinter lombardo sfideràal Golden Spike in primis il canadese Andre De Grasse, oltre al britannico Reece Prescod ed il giamaicano Ryiem Forde.

Si avvicinano sempre di più gli Europei di atletica leggera di Roma, che prenderanno il via venerdì 7 giugno. Prosegue dunque anche la preparazione di Marcell Jacobs per farsi trovare pronto sul palcoscenico di casa allo stadio Olimpico: il campione olimpico dei 100 metri sarà al via nella stessa ... sportface

Su che canale vedere Jacobs oggi in tv: orario Meeting Ostrava, streaming, avversari - Su che canale vedere jacobs oggi in tv: orario meeting Ostrava, streaming, avversari - Marcell jacobs prosegue la sua preparazione verso i due grandi obiettivi della stagione (Europei di Roma e Giochi Olimpici di Parigi 2024) e scende in pista quest’oggi sui 100 metri nel meeting di ... oasport

Diamond League Oslo 2024: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta · Atletica - Diamond League Oslo 2024: programma, orari, italiani in gara e dove vedere in diretta · Atletica - I meeting della Diamond League sono trasmessi in diversi territori sulla pagina YouTube della Wanda Diamond League. In Italia possono essere seguiti in diretta tv su Rai Sport HD e sui canali di Sky ... olympics

Dosso vuole stupire ancora. A Ostrava sfida tante big - Dosso vuole stupire ancora. A Ostrava sfida tante big - E’ davvero un meeting con i fiocchi, quello a cui prende parte stasera alle 19,10 la velocista reggiana Zaynab Dosso (nella foto Fidal), a soli dieci giorni dall’inizio dei campionati europei di Roma. ilrestodelcarlino