Striscia La Notizia stasera Laudadio a Saronno per l’allarme degrado

(Di martedì 28 maggio 2024) Questa sera ala, in onda su Canale 5, dalle ore 20.3, Maxè a(Varese), zona delle due stazioni, terra di spaccio e borseggi ai danni dei pendolari.La, il servizio diOltre che di furti e danneggiamenti nei confronti dei commercianti esasperati. La situazione è diventata insostenibile. Così, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci documenta i numerosi tentativi di furto, uno dei quali viene neutralizzato “in diretta” da un gancio di. Collaboratore a cui, poco dopo, viene offerta della merce rubata. Non solo: nei pressi delle stazioni diversi pusher spacciano a tutte le ore a tossicodipendenti, anche ragazzini, disposti a tutto pur di ottenere una dose.

