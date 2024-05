Strage piazza della Loggia Mattarella | Quella bomba voleva cancellare conquiste sociali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 28 maggio 2024) Cinquant’anni fa, era il 28 maggio 1974, alle 10.12 unanascosta in un cestino esplodeva in, a Brescia, durante una manifestazione sindacale: otto morti, 102 feriti e un’infinita vicenda giudiziaria per trovare i responsabili che non è riuscita a chiarire del tutto quanto successo. Conil neofascismo - e i suoi complici - intendevalepolitiche edi una Repubblica italiana ancora giovanissima, ha detto il presidenteRepubblica Sergiocommemorando il "barbaro atto di terrorismo" al Teatro Grande di Brescia. Da lì un riferimento anche al quadro internazionale di oggi "caratterizzato da guerra e violenza": si intravede "il disegno di minare i valori di libertà e democrazia".