Strage piazza della Loggia Mattarella | Intento era punire chi manifestava contro il neofascismo

(Di martedì 28 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "Brescia fu colpita al cuore. Colpita nella sua bella, centro pulsantevita cittadina, durante una mattinata di impegno civico in cui un popolo senz'armi era sceso in strada accanto alle forze sociali e politiche per ribadire un forte no alla violenza e alla paura. L'immediato degli attentatori era chiaro:e terrorizzare chiile in favoredemocrazia", le parole dia Brescia per l'anniversariodi. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

"Le ragioni per cui le persone 50 anni fa erano in questa piazza erano proprio l'applicazione e difesa della Costituzione e sconfiggere definitivamente il fascismo e la cultura della violenza".

