Strage piazza della Loggia Mattarella a Brescia per il 50esimo anniversario

(Di martedì 28 maggio 2024) Cinquant’anni fa, era il 28 maggio 1974, alle 10.12 una bomba nascosta in un cestino esplodeva in, a, durante una manifestazione sindacale: otto morti, 102 feriti e un’infinita vicenda giudiziaria per trovare i responsabili che non è riuscita a chiarire del tutto quanto successo. Per commemorare l’dell’attentato di matrice fascista il presidenteRepubblica Sergioè a: prima la deposizione di una corona di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime, poi l’incontro privato al teatro Grande con i parenti delle persone morte e infine un discorso alla città. Inci sarà anche Franco Castrezzati, il sindacalista, oggi 98 anni, che la mattina del 28 maggio 1974 stava parlando dal palco quando esplose l'ordigno.