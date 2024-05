Strage piazza della Loggia 50esimo anniversario dell' attentato neofascista bomba nascosta in un cestino | 8 morti e 104 feriti - VIDEO

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono passati 50 anni dalladia Brescia. 50 lunghi anni da quel 28 maggio 1974, quando unterroristico di matriceprovocò 8e 104. Un bilancio terribile ed un evento da non dimenticare. Quest'oggi il presidenteRepubblica Sergio Mat .

Cinquant’anni fa, alle ore 10.12, la Strage di piazza della Loggia . Otto morti e 102 feriti, sangue innocente versato per la violenza neofascista che si sentiva libera, protetta da alcuni apparati dello Stato, di colpire tra la folla per dare una spallata alla Repubblica costituzionale nata dalla ... ilfattoquotidiano

Piove la mattina del 28 maggio 1974 quando, alle ore 10.12, un boato lacera il cielo in piazza della Loggia a Brescia. Una bomba con 700 grammi di esplosivo da cava, nascosta in un cestino dei rifiuti, esplode durante la manifestazione anti fascista indetta dai sindacati e dal Comitato Anti fascista ... tg24.sky

