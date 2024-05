Strage di piazza della Loggia ora due processi provano a far luce dove la verità si è fermata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Cinquant’anni fa, alle ore 10.12, ladi. Otto morti e 102 feriti, sangue innocente versato per la violenza neofascista che si sentiva libera, protetta da alcuni apparati dello Stato, di colpire tra la folla per dare una spallata alla Repubblica costituzionale nata dalla Resistenza. Ci sono già due colpevoli, la Cassazione lo ha decretato nel 2017: Carlo Maria Maggi, ex capo nell’area del Triveneto dell’organizzazione neofascista Ordine nuovo fondata da Pino Rauti, morto l’anno dopo; e Maurizio Tramonte, una fonte del servizio segreto militare che allora si chiamava Sid. Ma l’inchiesta non si è, grazie alla tenace morsa dell’associazione delle vittime di cui è anima Manlio Milani, un uomo che porta nel suo sguardo i segni del dolore per la giovane moglie dilaniata mentre gridava ‘Viva l’Italia antifascista!’.