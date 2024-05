Strage Bresciasindacati contro terrore

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 28 maggio 2024) 11.01 "Le ragioni per cui le persone 50 anni fa erano in questa piazza erano proprio l'applicazione e la difesa della nostra Costituzione e sconfiggere definitivamente il fascismo e la cultura della violenza".Così Landini (Cgil) a Brescia per ladi piazza della Loggia. "Mai come adesso è importante rimettere al centro i valori e i principi della Costituzione",ha aggiunto. Sui social, Sbarra (Cisl):"Mai dimenticare quella tragedia","il mondo del lavoro e il sindacato sono stati un argineil terrorismo e l'eversione".