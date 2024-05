Strage Brescia | Mattarella ‘Stato non sono complici pavidi corrotti e infiltrati’

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 mag. (Adnkronos) – “Nella polemica dell?epoca ci fu chi, a proposito di questa impressionante catena di attentati, parlò di stragi di Stato. È una definizione che suscita passioni, sollecita sdegno, ma che suscita e sollecita anzitutto una diversa riflessione. Perché era lo Stato democratico il bersaglio dei terroristi e lo Stato democratico non si identifica cono addirittura infiltrati in apparati dello Stato per cercare di corroderlo dall?interno”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando ain occasione del 50esimo anniversario delladi Piazza della Loggia. “Allo Stato ?quello disegnato dalla nostra Costituzione -appartengono- ha ricordato il Presidente- i magistrati, inquirenti e giudicanti, le Forze dell?Ordine che, con fatica e tenacia, hanno condotto indagini e hanno raggiunto certezze su molti e fondamentali aspetti di quegli attentati”.

