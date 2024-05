Strage Brescia | Mattarella ' Stato non sono complici pavidi corrotti e infiltrati'

"Complicità eversiva da uomini della Repubblica". Mattarella ricorda la strage di Piazza della Loggia - "Complicità eversiva da uomini della Repubblica". Mattarella ricorda la strage di Piazza della Loggia - A cinquant'anni esatti dall'attentato a Brescia il Capo dello stato parla di "collusi e strateghi di morte" che hanno rappresentato "una gravissima minaccia contro la Repubblica: hanno tradito l'Itali ... ilgiornale

Cosa sta succedendo con le concessioni balneari - Cosa sta succedendo con le concessioni balneari - La recente sentenza del Consiglio di stato ha annullato la proroga decisa dal governo, ma molti stabilimenti sono aperti ... wired

Il tema. Il Papa, un'espressione irrituale e i gay nei seminari: i criteri non cambiano - Il tema. Il Papa, un'espressione irrituale e i gay nei seminari: i criteri non cambiano - Ha suscitato un forte clamore l’indiscrezione mediatica secondo cui nel dialogo a porte chiuse con i vescovi italiani dello scorso 20 maggio il Papa avrebbe usato un’espressione colorita per indicare ... avvenire