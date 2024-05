Sono passati 50 anni dal 28 maggio 1974 , quando una bomba nascosta in un cestino provocò 8 morti e 102 feriti in Piazza della Loggia , a Brescia notizie.virgilio

Cinquant’anni fa, era il 28 maggio 1974, alle 10.12 una bomba nascosta in un cestino esplodeva in piazza della Loggia , a Brescia , durante una manifestazione sindacale: otto morti, 102 feriti e un’infinita vicenda giudiziaria per trovare i responsabili che non è riuscita a chiarire del tutto quanto ... tg24.sky

Siccità, 20mila agricoltori siciliani in piazza a Palermo - Siccità, 20mila agricoltori siciliani in piazza a Palermo - Roma, 28 mag. (askanews) – Oltre ventimila agricoltori e allevatori sono scesi in piazza a Palermo per chiedere interventi immediati contro una siccità devastante, che ha praticamente azzerato i racco ... askanews

Strage Brescia, Mattarella commemora vittime: applausi in piazza Loggia - strage Brescia, Mattarella commemora vittime: applausi in piazza Loggia - È stato accolto da un lunghissimo applauso in piazza della Loggia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per il 50esimo anniversario della strage ha deciso di andare a Brescia. Arrivato ... adnkronos

Mattarella a Brescia per il cinquantesimo della strage di piazza della Loggia - Mattarella a Brescia per il cinquantesimo della strage di piazza della Loggia - Dopo il minuto di raccoglimento in piazza il presidente entrerà al teatro Grande, per un incontro in forma privata con i famigliari delle vittime. ilsecoloxix