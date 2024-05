Strage Brescia | Casellati ‘democrazia seppe vincere su terrorismo’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Ricordare ladi Piazza della Loggia è un dovere civile e un atto di giustizia verso le vittime e le loro famiglie, ma è anche un solido argine al ritorno della violenza politica e ideologica nel nostro Paese. A 50 anni dal drammatico 28 maggio del 1974, non possiamo dimenticare il sacrificio di chi pagò con la vita il folle disegno stragista e il coraggio di chi rispose alle bombe con le armi dell?onestà e della legalità, consentendo alla democrazia e alla libertà disul terrorismo?. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta. L'articolo CalcioWeb. .

Sono passati 50 anni dal 28 maggio 1974 , quando una bomba nascosta in un cestino provocò 8 morti e 102 feriti in Piazza della Loggia , a Brescia notizie.virgilio

Cinquant’anni fa, era il 28 maggio 1974, alle 10.12 una bomba nascosta in un cestino esplodeva in piazza della Loggia , a Brescia , durante una manifestazione sindacale: otto morti, 102 feriti e un’infinita vicenda giudiziaria per trovare i responsabili che non è riuscita a chiarire del tutto quanto ... tg24.sky

Strage Brescia, Landini: oggi più che mai difendere la Costituzione - strage brescia, Landini: oggi più che mai difendere la Costituzione - Roma, 28 mag. (askanews) – “Penso che in un momento come questo in cui c’è addirittura chi tenta di mettere in discussione la nostra Costituzione, di cambiarla, io credo che invece sia il momento di a ... askanews

Dal Msi a Ordine Nuovo: chi è Maurizio Tramonte il fascista condannato per la strage di Brescia di 50 anni fa - Dal Msi a Ordine Nuovo: chi è Maurizio Tramonte il fascista condannato per la strage di brescia di 50 anni fa - Maurizio Tramonte, un ex militante di estrema destra veneta ha svolto un ruolo chiave nel processo di piazza Loggia a brescia. Nel 2017 è stato condannato all’ergastolo come esecutore materiale della ... globalist