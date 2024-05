Strage a Rafah per Netanyahu i 45 morti civili sono un tragico errore

È di almeno 45 morti e 200 feriti, in gran parte civili , il bilancio dell’attacco israeliano su Rafah , la città più a Sud della Striscia di Gaza. Le cifre sono state divulgate dal ministero della Sanità della Striscia, dai media palestinesi, ma anche da ong internazionali come Medici senza ... open.online

Strage a Rafah: dopo i 45 palestinesi morti, nuovo attacco di Israele: altre 7 vittime nel campo profughi – VIDEO - strage a rafah: dopo i 45 palestinesi morti, nuovo attacco di Israele: altre 7 vittime nel campo profughi – VIDEO - Donne, bambini e anziani, sono la maggioranza – 23 per la precisione – delle 45 morte ieri in un incendio durante un raid israeliano nel campo profughi di Tal al-Sultan, a ovest di rafah. Un tragico ... radiocolonna

Pagina 500464 - sottopagina 01 - Pagina 500464 - sottopagina 01 - 28/05 11:55 M.O,Tajani:contrari ad attacco a rafah 28/05 11:31 M.O,tank israeliani nel centro di rafah ... televideo.rai

M.O., mozione del Pd al Pirellone per cessate il fuoco a Gaza - M.O., mozione del Pd al Pirellone per cessate il fuoco a Gaza - Mag 28, 2024 M.O. Milano, 28 mag. (askanews) – Il gruppo del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia presenterà a breve una mozione per chiedere al governo di fare tutto il possibile per un cessate ... askanews