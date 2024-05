Strage a Rafah media Usa sulla versione di Israele | L’incendio provocato da una scheggia I ministri Ue valutano sanzioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 28 maggio 2024) Unaavrebbe dato fuoco a un serbatoio di benzina a 100 metri di distanza da una tenda di sfollati. È questa la motivazione, riporta la tv americana Abc, cheha fornito all’amministrazione di Joe Biden che sta indagando le cause di quanto accaduto domenica sera a, quando i bombardamenti dihannoun incendio in un accampamento con migliaia di civili palestinesi. Il bilancio attuale è di almeno 45 persone uccise e oltre 200 rimaste ferite. In questi giorni, sono circolati numerosi video a testimonianza di quanto accaduto, dove si vedono neonati, bambini e adulti bruciati vivi. Ieri 27 maggio, le forze armate israeliane hanno rivendicato l’azione militare e, quanto alla tragedia delle vittime civili, hanno parlato di «incidente in fase di revisione» che sarebbe avvenuto nel tentativo di colpire un complesso usato da Hamas.