Stili di vita e benessere intimo femminile

(Di martedì 28 maggio 2024) L’importanza di dedicarsi al proprioL’area genitaleè una parte delicata del corpo che può essere influenzata da diversi fattori che alterano la normale presenza di batteri. Cambiamenti nel microbiota vaginale possono favorire la crescita di microrganismi nocivi, causando infezioni vulvo-vaginali. Oltre alla salute biologica, ilè anche legato alla pulizia. Una buona igiene intima può infatti aiutare a prevenire alcuni fastidi come i cattivi odori. Altri aspetti importanti da considerare sono l’alimentazione e l’esercizio fisico. Ti sei mai chiesta, cosa sono le perdite vaginali e come può aiutarti Meclon? Approfondire questo argomento può aiutarti a prevenire l’uso di prodotti dannosi, mantenere l’equilibrio naturale del pH vaginale e ridurre il rischio di infezioni e irritazioni.

Masturbarsi è ancora un tabù: perché i giovani che lo fanno non lo dicono (anche se preferiscono l'autoerotismo al sesso) - Masturbarsi è ancora un tabù: perché i giovani che lo fanno non lo dicono (anche se preferiscono l'autoerotismo al sesso) - «Il segreto per suonare bene la chitarra è la masturbazione». Non la tocca piano il chitarrista dei Blink 182 Tom DeLonge quando si tratta di autoerotismo. Lo stesso non ... leggo

Tp è la migliore azienda nella quale lavorare secondo le donne - Tp è la migliore azienda nella quale lavorare secondo le donne - Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ... tarantobuonasera

Torna Riminiwellness, innovazione per la longevità al centro dell'evento - Torna Riminiwellness, innovazione per la longevità al centro dell'evento - Due Relax Zone permetteranno di provare massaggi rilassanti e tecniche come il Massaggio Pre Gara Psicofisico e la Polsologia Ayurvedica, mentre il benessere femminile è centrale con programmi come ... adnkronos