Stem Women Congress | Tabanella Aspi ‘ruolo come il mio è motivo di orgoglio ma complicato’

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano, 28 mag. – (Adnkronos) – ?Lavorare in Autostrade per l’Italia all’interno della Business Unit Operations, in particolare per la viabilità e nel mondo dell’esercizio, rappresenta sia un grande, ma anche una grande responsabilità, ancor di più in quanto donna che si appresta ad affrontare una carriera ad oggi tipicamente maschile e storicamente ricoperta da uomini. Non essendoci questo role model femminile, affrontare un ruoloil mio è abbastanza complicato?. Sono le parole di Giulia, coordinatrice standard Viabilità di Autostrade per l’Italia, a margine della prima edizione italiana dello, un grande evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie. ?Infatti, è stato complesso, per certi versi, riuscire ad arrivare a questo ruolo e avere la possibilità di andare anche oltre – spiega– in quanto vi è un percorso di formazione dietro, composto da una serie di esperienze e competenze che vanno acquisite e che devono essere dimostrate ancora di più per una donna, in un contesto tradizionalmente e culturalmente maschile?.