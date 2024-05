Stem Women Congress, Meriggi (Eng): "Importante role model persone concrete come riferimento per ragazze" - Stem Women Congress, Meriggi (Eng): "Importante role model persone concrete come riferimento per ragazze" - La Group Chief Information Officer di Eng alla prima edizione italiana dello Stem Women Congress: ‘Dopo avvento AI è fondamentale presenza femminile importante nel mondo della tecnologia’ ... adnkronos

Uber Eats condannata per comportamento antisindacale: non ha presentato il piano per gli esuberi (ma nessuno l’ha obbligata a farlo) - Uber Eats condannata per comportamento antisindacale: non ha presentato il piano per gli esuberi (ma nessuno l’ha obbligata a farlo) - Il Tribunale di Milano ha condannato Uber Eats per comportamento anti-sindacale, consistito nell’ aver provato ad aggirare la legge anti-delocalizzazioni. La decisione, però, contiene un evidente para ... ilfattoquotidiano

Tabanella (Aspi): "Ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato" - Tabanella (Aspi): "Ruolo come il mio è motivo di orgoglio, ma complicato" - La coordinatrice standard Viabilità di Autostrade per l'Italia alla prima edizione italiana dello Stem Women Congress: ‘Complesso arrivare dove mi trovo ora, devi dimostrare le tue competenze ancor di ... adnkronos