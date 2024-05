Stem Women Congress ass Cappello | ?Necessario cambiamento culturale molto forte?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

28 MAGGIO 2024 MILANO – "È un momento importante, ma non solo: è necessario che prima di tutto cambi la mentalità delle ragazze, per fare in modo che si mettano in gioco e per farlo, servono momenti come questo, momenti di riflessione e di incontro, in cui si ascoltano anche esperienze positive ed esperienze femminili che possono essere d'ispirazione". Lo ha detto Alessia, assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro Comune di Milano, a margine della prima edizione italiana dello evento, un grande evento finalizzato a dare visibilità e risonanza alle donne specializzate in materie STEM. "Noi come Comune di Milano, non solo siamo partner di questo evento, ma continuiamo a organizzare momenti di incontro come questo attraverso, ad esempio, il progetto Mentorship Milano, dove diamo la possibilità a tutte le ragazze residenti o domiciliate nel Comune e nell'hinterland di incontrarsi con delle donne mentor che hanno già vissuto esperienze di carriera o anche solo personali, per trasmettere un messaggio di empowerment femminile: Mettiti in gioco, puoi farcela, credi in te stessa e vai dritta con la tua passione e con il tuo talento".