Stellantis promette un milione di auto Ma a babbo morto

Fiat Panda confermata a Pomigliano fino al 2029, a Cassino in arrivo una nuova auto - Fiat Panda confermata a Pomigliano fino al 2029, a Cassino in arrivo una nuova auto - Fiat Panda continuerà ad essere prodotta almeno fino al 2029 a Pomigliano, questo è emerso da una riunione al Mimit ... clubalfa

Rilancio di Stellantis: nuovi modelli e assunzioni in Italia - Rilancio di stellantis: nuovi modelli e assunzioni in Italia - Carlos Tavares, CEO di stellantis, ha recentemente visitato Torino per una serie di incontri importanti. La giornata è iniziata con la presentazione della gamma completa della nuova Lancia Ypsilon, ch ... informazione

Lancia Ypsilon HF, Fiat 600e Abarth e Alfa Romeo Junior Veloce: quale scegliere - Lancia Ypsilon HF, Fiat 600e Abarth e Alfa Romeo Junior Veloce: quale scegliere - Lancia Ypsilon HF, Fiat 600e Abarth e Alfa Romeo Junior Veloce, le tre elettriche di stellantis più cattive sono in arrivo. auto.everyeye