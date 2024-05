Stellantis Pomigliano | buone notizie dal Mimit la Panda in produzione almeno fino al 2029 Soddisfatti sindacati e Comune

(Di martedì 28 maggio 2024)D’ARCO – Arrivanodal tavolo dela Roma sued in particolare sulla situazione degli stabilimenti die Cassino. Al tavolo, che segue quelli su Mirafiori e Melfi, presente il ministro Urso, mentre la delegazione aziendale era guidata dal responsabile Corporate Affairs Italia Davide Mele, dal responsabile relazioni istituzionali Italia Daniele Chiari e dal responsabile delle Risorse Umane Italia Giuseppe Manca.ha ribadito che investirà sulla motorizzazione euro 7 dellae che ciò consentirà di prolungarne la suaper tutto il futuro prevedibile, probabilmenteal. Ciò è stato reso possibile dalla battaglia fatta dal Governo italiano in sede europea, anche su nostra precisa richiesta sindacale, per correggere una normativa europea sul motore euro 7 che avrebbe di fatto messo a repentaglio la sopravvivenza del motore endotermico non nel 2035, ma già nel 2025.

