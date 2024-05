Steam ha inizio il Festival del Crafting e Della Sopravvivenza a Mondo Aperto

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 28 maggio 2024) Ildelha appena avutosu. Dal 27 maggio alle ore 19:00 del 3 giugno, sulla piattaforma di Valve sarà possibile trovare trovare centinaia di videogiochi a tema in sconto.ha dato il via alcon un breve video su YouTube. Il filmato mostra soltanto una piccola parte dei videogiochi che sarà possibile acquistare a un prezzo vantaggioso. Da The Wild Eights, a Rust, Dying Light, Life Not Supported e Days Gone: ilpunta a offrire i titoli più disparati, incentrati proprio sule sulla, per permettere ai videogiocatori di immergersi in quante più avventure possibili. Nessuna categoria sarà esclusa: dal giocatore singolo, al multiplayer, giochi per VR, le offerte dipuntano a soddisfare ogni aspettativa.