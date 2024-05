Stazione di Bologna manifestazione pro-Palestina occupa i binari | treni sospesi Centinaia in corteo

Alcune centinaia di giovani Manifestanti per la Palestina hanno occupato poco dopo le 19 i binari dal primo al sesto della stazione Centrale di Bologna . Sventolavano bandiere palestinesi e gridavano “Fino alla fine” e “ Palestina libera”. Per motivi di sicurezza è stata sospesa la circolazione ... ilfattoquotidiano

La circolazione ferroviaria è sospesa alla stazione di Bologna Centrale per una manife stazione di alcune centinaia di manifestanti pro Palestina. Secondo quanto si apprende, sono bloccati i binari dal primo al sesto. Nessun problema per quanto riguarda la stazione sotterranea dell'Alta ... liberoquotidiano

Alcune centinaia di giovani Manifestanti per la Palestina hanno occupato i binari dal primo al sesto della stazione Centrale di Bologna. Sventolano bandiere palestinesi e gridano ‘libertà’. Per motivi di sicurezza è stata quindi sospesa la circolazione sulla linea tradizionale, in superficie. La ... ilfattoquotidiano