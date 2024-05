Stati generali dell’olio d’oliva A Siena tutti i marchi di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Tra oggi e giovedìsarà capitale, con glidi oliva che andranno in scena nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, riunendo i massimi esperti mondiali in materia a trent’anni dall’ultima volta che il Comitato Consultivo Oleicolo Internazionale si è riunito in Italia. Un grande riconoscimento al territorio senese e al suo olio, che fa delladel suo prodotto un vanto agroalimentare a livello mondiale. Un’eccellenza che va di pari passo ci quella italiana, certificata dai numeri contenuti nel rapporto di Ismea sull’olioitaliano: 1,16 milioni di ettari coltivati a olivo, 619mila aziende agricole, il 61% delle quali con meno di un ettaro, 290mila tonnellate prodotte nel 2023, cresciute del 20% rispetto all’anno precedente, che fu orribile per la produzione italiana.