Stasera in tv “The Northman” | da Alexander Skarsgard a Nicole Kidman un super cast per una notevole epopea vichinga

(Di martedì 28 maggio 2024)Skarsgård,, Anya-Taylor Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe in un’che non lascia indifferenti.in tv, su Rai4 alle 21.20, c’è un film da non perdere: The Northman di Robert Eggers. Battaglie sanguinose tra uomini feroci, vendetta e stregoneria. Nel gelido Nord Europa, assistiamo alle antiche vicende medioevali che ispirarono anche William Shakespeare per il suo Amleto. Un giovane principe vede il padre sovrano ucciso dallo zio, che ambisce al trono. Riesce a fuggire e adulto medita vendetta… The Northman narra un’epica storia di sangue e guerra tra i ghiacci. Con un(c’è anche una comparsata di Björk come strega cieca e veggente) e al centro della scenaSkarsgård sempre armato, arrabbiato e insanguinato.

