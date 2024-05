Stasera Horror Tour | due film coi registi Weltz e Bido in sala

(Di martedì 28 maggio 2024) Al cinema Verdi di Forlimpopoli arriva ‘’, ovvero la doppia proiezionme dei‘Rorret’ e ‘Funerailles (Non ti voglio)’ con l’intervento indei due. Si parte alle 19 coldel 1988 di Fulviocon Lou Castel, Anna Galiena e Massimo Venturiello. Mr. Rorret è il proprietario di un cinema che proiettadel terrore. Ogni volta sceglie uno tra il pubblico, che non vive il terrore come lui, lo segue, lo conosce e poi lo uccide. Alle 21 il noir (2024) di Antoniocon Alessandra Chieli, Fausto Morciano, Stefania Casini, Vladimiro Sisi, Paolo Farina, Sofia Ducci. Miriam, pianista di chiara fama, per non compromettere la carriera rifiuta con forza la maternità nonostante l’insistenza di Andrea, suo compagno e modesto collega.

