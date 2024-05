Stagione tra luci e ombre L’Empoli guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) di Simone Cioni EMPOLI Finora il play-out per non finire in C contro il Vicenza, vinto con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 a giugno 2012 era probabilmente il finale diche ogni tifoso azzurro ricordava con maggior entusiasmo proprio perché in pochi minuti si passò dall’Inferno al Paradiso. Fino a domenica sera, ad una salvezza sofferta fino all’ultimo minuto dell’ultima partita e per questo ancor più emotivamente coinvolgente.è riuscito ad arrivare puntuale a quell’"Appuntamento con la storia" che la scorsa estate aveva deciso di utilizzare come slogan alla campagna abbonamenti. Una permanenza di categoria, la terza di fila come mai successo prima, fortemente voluta dalla società in primis, che ha gennaio ha deciso di fare un ulteriore sforzo economico per mettere a libro paga il terzo allenatore dellae regalargli tre pedine che per caratteristiche fino ad allora mancavano.