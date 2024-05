Stadio progetto light Faccia a faccia in Comune

(Di martedì 28 maggio 2024) Giornata istituzionale quella di ieri pomeriggio per il presidente della Lucchese Andrea Bulgarella, che ha incontrato – insieme all’Ad Lo Faso e ad un architetto del Gruppo – , il sindaco di Lucca Mario Pardini. Argomento principale dell’incontro, come sempre molto cordiale, la ristrutturazione dell’attuale Porta Elisa. Dopo la bocciatura delpresentato dall’Aurora Immobiliare di Frosinone da parte dell’amministrazione comunale, il presidente rossonero si è detto disponibile a presentarne uno molto più "", economicamente sostenibile, da realizzarsi nel giro di poco tempo. In sostanza si tratterebbe di interventi strutturali nei vari settori dello. Il, da parte sua, ha confermato quanto dichiarato nei giorni scorsi, che provvederà alla sistemazione del terreno di gioco, con la società rossonera che avrà l’obbligo della sua manutenzione.

