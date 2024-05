Sta succedendo davvero Ida Platano e Mario dopo Uomini e Donne il pubblico sta già volando

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) IdaCusitore,è finito (per loro in tutti i sensi) e pure male. Lei, tronista di questa stagione, ha deciso di eliminare quello che da molti era dato come suo corteggiatore preferito e lasciare lo studio senza arrivare a una scelta. Erano rimasti in balloe Pierpaolo, ma anche il secondo non l’aveva convinta a pieno. Ma nel caso dello speaker radiofonico la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima segnalazione sul suo conto. Segnalazione in parte confermata dall’ex corteggiatore, che era stato beccato in un B&B con un’altra donna, tra l’altro vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi. Da settimane, mesi Idafaceva i conti con le segnalazioni sue il suo atteggiamento ambiguo con le altre fuori dalla trasmissione.