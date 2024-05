Sta molto male Kate Middleton | l’ultima notizia choc dall’esperto della royal family

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 28 maggio 2024) Buckingham Palace è stato inondato di “decine di migliaia” di cartoline e regali di guarigione per la guarigioneprincipessa del Galles.è in cura da gennaio per un tipo di cancro non ben specificato e ovviamente i sudditi sono in ansia per le sua condizioni di salute. Nell’annuncio arrivato a febbraio con un video mandato in onda dalla BBC, la moglie di William aveva parlato di una diagnosi di un tumore echemioterapia preventiva. Unache ha scioccato il mondo intero, arrivato poco dopo la diagnosi, sempre di cancro, del re Carlo III. In questi giorni il palazzo reale ha confermato cheresterà a casa fino a quando i medici non le daranno l’ok per riprendere la vita pubblica e gli impegni e ovviamente, dopo questo annuncio, in tanti si sono chiesti quali siano davvero le sue condizioni.