SS87 Sannitica ultimata manutenzione sul viadotto tra Campolattaro e Fragneto Monforte

(Di martedì 28 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLungo la strada statale 87 “”, Anas ha ultimato l’intervento diprogrammata in corrispondenza delal km 88,900, tra i territori di, nel beneventano. Le attività principali – per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro – sono consistite in alcuni risanamenti e ripristini corticali di spalle e travi del, oltre che nella sostituzione dei cordoli e delle barriere stradali, nel rifacimento della pavimentazione e dei relativi giunti di dilatazione. In parallelo, si è altresì proceduto alla realizzazione di una paratia di pali per il contenimento di un’area franosa, situata a valle di un esistente impianto di sollevamento dell’acquedotto (km 88,480).

