Spunta il video del bacio tra Fedez e la nuova fidanzata | Chiara Ferragni reagisce su Instagram ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 28 maggio 2024) Ormaie laGarance Authié non si nascondono più: dopo esser stati pizzicati al GP di Monaco, oraildelin discoteca. Come ha reagito? La famosa influencer di Cremona sta attraversando un periodo difficile: oltre alle beghe legali e all’accusa di truffa aggravata pendente sulla sua testa,ha a che fare con i continui scivoloni di. Mentre lei si mostra mamma dell’anno, sempre in compagnia dei suoi figli e dei suoi affetti, lui si mostra con gli amici e ora con la. Nel frattempo, comunque, anche per il rapper è tutt’altro che un momento facile: lui è infatti l’unico indagato per il pestaggio di Cristiano Iovino, in cui avrebbe coinvolto altre persone, che però per adesso non figurano nel registro delle indagini.